Son dakika haberleri... İHH'nın koruma altına aldığı yetim sayısı 100 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İHH'nın koruma altına aldığı yetim sayısı 100 bini aştı

08.10.2020 16:37
Son dakika haberleri... İHH'nın koruma altına aldığı yetim sayısı 100 bini aştı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Yetim Sponsorluk sistemi kapsamında hayırseverlerin destekleriyle koruma altına aldığı çocuk sayısı 100 bini aştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Yetim Sponsorluk sistemi kapsamında hayırseverlerin destekleriyle koruma altına aldığı çocuk sayısı 100 bini aştı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre dünyadaki yetim ve kimsesiz çocuk sayısı, savaş ve çatışmalar, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik yoksulluk, göç hareketleri gibi doğal ya da insan eliyle üretilen krizler nedeniyle her geçen gün artıyor.

UNICEF'in 2020 verilerine göre, dünyada 0-18 yaş aralığında 140 milyondan fazla yetim çocuk bulunuyor.

Özellikle yetim sayılarının çok yüksek olduğu Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali, Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen, Myanmar ve Cezayir gibi ülkelere bakıldığında buraların ya sıcak çatışma bölgeleri ya baskıcı rejimlerin hüküm sürdüğü coğrafyalar ya da yakın geçmişte büyük çatışmaların yaşandığı yerler olduğu görülüyor.

Yetimlerin büyük kısmı, insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri gibi tehditlere açık durumda. İstismar grupları ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.

Günümüzde 30'dan fazla ülkede yaklaşık 300 bin çocuğun aktif olarak savaştırıldığı, dünya genelinde 5-17 yaş arası en az 218 milyon çocuk işçi olduğu ve bunların en az 73 milyonunun tehlikeli işlerde çalıştırıldığı belirtiliyor.

Azerbaycan'daki yetim kardeşler de koruma altına alındı

1992 yılından bu yana yetimlere yönelik yürüttüğü çalışmalara bugün 52 ülkede devam eden İHH, Yetim Sponsorluk desteği ile Azerbaycan'ın Zakatala kentinde yaşayan 11 yaşındaki Hatice ve ablası Ellada'ya ulaştı.

Karabağ'da görevi sırasında çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan babalarının bu yıl hayatını kaybettiği iki kardeş, İHH'nın Yetim Sponsorluk sistemine dahil edildi.

Yetimlerin ihtiyaçları karşılanıyor

Bu sistemle çocukları himaye altına alan İHH, düzenli bağışlarla yetim çocukların eğitim, sağlık, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bugün 50 ülkede 100 bin 148 yetim destekleyen İHH, 13 ülkede 38 yetimhane, 1 rehabilitasyon ve 1 yetim eğitim merkezi ile hizmet vermeye devam ediyor.

İHH'nın Yetim Eğitim Sponsorluğu aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye'deki yetimlere burs yardımında bulunmak isteyen hayırseverler, "YETIM" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.

Ayrıca, İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da YETIM koduyla projeye destek olunabiliyor.

Çatışma, Savaş, Çocuk, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İHH'nın koruma altına aldığı yetim sayısı 100 bini aştı - Son Dakika

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