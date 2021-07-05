Son dakika haberleri | Ihlamur toplamak isterken ağaçtan düşerek hastanelik oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir kişi ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu.

Samsun'da bir kişi ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Hamitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazlı H.(55) evinin bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Fazlı H. 112 ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika

Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz

Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek

AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız