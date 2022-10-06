Son dakika haberi! İHMAL ETTİĞİ AĞRI 'TUBA KANSERİ' KAYNAKLI ÇIKTI, AMELİYATLA ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İHMAL ETTİĞİ AĞRI 'TUBA KANSERİ' KAYNAKLI ÇIKTI, AMELİYATLA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

06.10.2022 11:45

Son dakika gelişmesine göre UŞAK'ta yaşayan ve nadir görülen genital bir kanser türü olan 'tuba kanseri'ne yakalanan Hanife Görgülü'nün (57), İzmir'de vücudundaki kitle ameliyatla alındı.

UŞAK'ta yaşayan ve nadir görülen genital bir kanser türü olan 'tuba kanseri'ne yakalanan Hanife Görgülü'nün (57), İzmir'de vücudundaki kitle ameliyatla alındı. 7 aydır karın ağrısı şikayeti çekmesine rağmen 'geçer' diyerek doktor kontrolü yaptırmadığını belirten, ilaç tedavisi ve kemoterapi süreci devam eden Görgülü, "Kimse rahatsızlığını ihmal etmesin. Her şeyin başı sağlık. Az kalsın canımdan olacaktım" dedi.

Sivaslı ilçesinin Tatar beldesinde yaşayan ev kadını evli, 3 çocuk annesi Hanife Görgülü, 7 ay boyunca aralıklarla karın ağrısı yaşadı. 'Kendiliğinden geçer' umuduyla kontrole gitmeyen Görgülü, ağrılarının artması üzerine 13 Ağustos'ta Uşak Devlet Hastanesi'ne gitti. Görgülü, buradan ailesinin isteği üzerine İzmir'deki bir özel hastaneye sevk edildi. Görgülü'ye yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından nadir görülen genital bir kanser türü olan 'tuba kanseri' teşhisi konuldu. Hastalığın 3'üncü evresinde olduğu ve 'ölüm' riski bulunduğu belirtilen Görgülü'nün vücudundaki kitle ameliyatla alındı.

'HERKES SAĞLIĞINA DİKKAT ETSİN'

Ameliyatın ardından 7 kür kemoterapi göreceği belirtilen Hanife Görgülü, "Rahatsızlığımı ihmal etmem beni kıyısına getirdi. 7 aydır bu ağrıları çekiyordum. 'Geçer' diye bekledim ama bir türlü geçmedi. Son olarak dayanamaz hale geldim. Hastaneye gelir gelmez ameliyata alındım. 2 gün yoğun bakımda, 12 gün de hastanede kaldım şimdi sağlığıma kavuştum. Tümörler temizlendi. Şu an kemoterapi görüyorum. Her şeyin başı sağlık. Az kalsın canımdan olacaktım. Vücudum zehirlenmeye başlamış. Tedavi için çok geç kalmıştım. Herkes sağlığına dikkat etsin" dedi. Marangoz Hasan Görgülü (51) de eşini hastalığı boyunca hiç yalnız bırakmadığını belirtip, "Erken teşhisini hayat kurtarır. Lütfen bir rahatsızlığınız varsa, doktor kontrollerinizi olun" dedi.

YILDA 1 KEZ DÜZENLİ KADIN DOĞUM MUAYENESİ YAPILMALI

Görgülü'nün ameliyatını gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şükrü Budak şunları söyledi: "Hastamız çok nadir olan tuba kanserine yakalanmış. 250 binde 1 görülen bir kanser türü. Kitle bayağı büyümüş, bağırsakları tıkanmıştı. Bağırsakları çalışmıyor ayrıca yemek yiyemiyordu. Yediğinde kusuyordu. Acil ameliyata aldık. Bu tarz ameliyatlarda dikkat edilmesi gereken tümör dokusunun tamamını çıkartmaktır. Sonrasında ilaç tedavisi ve kemoterapi süreci oluyor. Hastamızın sağlığı gayet iyi. Bu sinsi bir hastalıktır. Çok şikayet vermiyor. Bu nedenle düzenli muayenelerinizi ihmal etmeyin. Rahim, yumurtalık ve tüplerden kaynaklanan kanserlerde; hafif bir şişkinlik, karın ağrısı, kilo kaybı ve halsizlik gibi herkeste görülebilen şikayetler oluyor. İleri evre olan 3'üncü ve 4'üncü evrelerde bağırsakları tıkama gibi durumlar görülebiliyor. Bu nedenle hastalar takiplerini yapsın. Ne kadar erken tanı koyarsak o kadar iyi. Bunun için kadınlarımız yılda 1 kez düzenli kadın doğum muayenelerini yaptırsınlar" (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandı Son dakika gündem: İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandı İzmir gündem haberleri... Karaburun Belediye Başkanı ile 4 sanığa 'kilitli parke' davasından beraat İzmir gündem haberleri... Karaburun Belediye Başkanı ile 4 sanığa 'kilitli parke' davasından beraat Malatya haberi: İzmir'deki Fırat Fidanlığı, Çocukları Ağırlamaya Başladı Malatya haberi: İzmir'deki Fırat Fidanlığı, Çocukları Ağırlamaya Başladı
Kaynak: DHA

İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İHMAL ETTİĞİ AĞRI 'TUBA KANSERİ' KAYNAKLI ÇIKTI, AMELİYATLA ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İHMAL ETTİĞİ AĞRI 'TUBA KANSERİ' KAYNAKLI ÇIKTI, AMELİYATLA ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement