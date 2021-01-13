Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarihi eser taşıdığı değerlendirilen 594 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karacaahmet köyünde, elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satacağı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler K.Ç. ile A.Y'yi ellerindeki poşet içerisinde 594 sikke ile yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İhsaniye'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika