İhtiyaç sahipleri için 'Kıyafet Evi'

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, asgari ücretin altında geliri olan aileler için Kıyafet Evi'ni hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca hayata geçirilen Kıyafet Evi, özellikle pandemi sürecinde belediyeden sosyal destek alan yoksul vatandaşların kıyafet yardımı talebinde bulunması üzerine gündeme geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir'in sosyal desteklerinden faydalanan vatandaşların kıyafet taleplerini ilk başlarda bireysel düzeyde karşıladı. Ancak taleplerin çok yoğun ve sürekli olması üzerine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kıyafet Evi kuruldu ve ilk şube Ulu Çarşı'da açıldı. Asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvurarak Kıyafet Evi'nden faydalanabiliyor. Başvuran aileler yaz, kış ve okul sezonu öncesinde olmak üzere yılda 3 kez Kıyafet Evi'nden faydalanıyor. Ailedeki birey sayısı kaç olursa olsun her bireyin 3'er kıyafeti ücretsiz olarak temin etmesine olanak sağlanıyor.

Proje ile yoksul ailelerin kış sezonu, yaz sezonu ve okul sezonu öncesinde korkulu rüyası haline gelen kıyafet sorununun hafifletilmesi, özellikle çocukların kendi kıyafetlerini kendilerinin seçebilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü'nden Şeyda Esin Ekmen, hayata geçirdikleri projelerle dar gelirli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirterek, Halk Kart, gıda kolisi ve Aşhane'den yemek yardımı yaptıkları vatandaşlardan kıyafetle ilgili çok sayıda talep geldiğini söyledi. Bu taleplere karşılık vermek için Kıyafet Evi'ni açtıklarını, önceliklerinin çocuklar olduğunu vurgulayan Ekmen, şunları söyledi:

'Çocuklarımızı sevindirmek en büyük amaçlarımızdan birisi. Yılda 3 kez, yaz, kış ve okul dönemi olmak üzere kıyafet verme programı yaptık.İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan bir müracaat dilekçesi alıyoruz. Bu dilekçede de SGK dökümlerine baktığımızda, asgari ücretin altında gelirleri olan vatandaşlarımıza kıyafet anlamında da yardımcı olmak için burayı faaliyete geçirdik. Daha önce bireysel olarak yaptığımız bu işlemi şimdi daire başkanlığımız altında Kıyafet Evi olarak hayata geçirdik. Mersin halkına hayırlı olsun.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının atık kıyafetleri geri döndürme projesi kapsamında elde ettiği sıfır kıyafetleri bizimle paylaşmasıyla oluşturduk bir kısmını. Değişik sosyal projelerimizle buraya kaynak oluşturuyoruz. ve bu kaynaklarımızla, önceliğimiz çocuklar olmak üzere yılda 3 kez kıyafet yardımı yapmayı amaç edindik. Çocuklar ayakkabıyı çok istiyorlar. Bu yönde bir çalışmamız oldu. Kız çocukları elbise istiyorlar bizden. Özellikle Halk Kart başvurularında bu çok ön plana çıktı. Okul zamanında okul kıyafetleriyle ilgili talepleri olmuştu.?