Son dakika haberleri: İİT, ABD'nin Yemen'deki Husileri "terör örgütü" ilan etme kararından memnun - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etme kararını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, ABD'nin Yemen'deki Husileri terörist ilan etmesi ve liderlerinden üçüne yaptırım uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Husilerin uluslararası barış ve güvenlik için risk teşkil ettiğine dikkati çeken Useymin, ABD'nin kararının terörle ve terörün uluslararası ve bölgesel finansmanıyla mücadele çabalarını güçlendireceğini ifade etti.

Useymin, ABD'nin söz konusu kararının, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'deki krizi sonlandıracak siyasi çözüme ulaşma çabalarına olumlu katkıda bulunacağını belirtti.

İİT Genel Sekreteri ayrıca, söz konusu kararın, Husilerin yöneticilerini barış için yapılacak görüşmelere dahil olmaya mecbur edeceği görüşünü paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongrenin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Pompeo ayrıca, örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in de "terörist" ilan edileceğini bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.