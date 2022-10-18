Son dakika haberleri! İİT, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını geri almasından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesini memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın adımının "önemli" ve uluslararası hukuk ile ilgili Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekme adımıyla "barış yolunu yeniden canlandırma ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları" desteklediği vurgulanan açıklamada ayrıca, uluslararası meşruiyeti ihlal ederek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tüm ülkeler, söz konusu adımlarından vazgeçmeye çağrıldı.

Avustralya'nın geri alma kararı

Avustralya hükümeti, bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirterek, Canberra'nın "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" kaydetmişti.

Avustralya'nın 2018'de bir önceki Başbakan Scott Morrison döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararını eleştiren Wong, bu adımı "tek taraflı ve tehlikeli bir karar, kazanımsız risk" diye nitelemişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün, Avustralya hükümetinin kararından "hayal kırıklığı duyduğunu" açıklamış, ülkedeki Avustralya Büyükelçisinin gün içinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırılacağını duyurmuştu.