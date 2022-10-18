Son dakika haberleri! İİT, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını geri almasından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İİT, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını geri almasından memnun

18.10.2022 16:52
Son dakika haberleri! İİT, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını geri almasından memnun

Son dakika haberi... İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesini memnuniyetle karşıladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avustralya'nın Batı Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesini memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın adımının "önemli" ve uluslararası hukuk ile ilgili Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olduğu belirtildi.

Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekme adımıyla "barış yolunu yeniden canlandırma ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları" desteklediği vurgulanan açıklamada ayrıca, uluslararası meşruiyeti ihlal ederek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tüm ülkeler, söz konusu adımlarından vazgeçmeye çağrıldı.

Avustralya'nın geri alma kararı

Avustralya hükümeti, bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirterek, Canberra'nın "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" kaydetmişti.

Avustralya'nın 2018'de bir önceki Başbakan Scott Morrison döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararını eleştiren Wong, bu adımı "tek taraflı ve tehlikeli bir karar, kazanımsız risk" diye nitelemişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün, Avustralya hükümetinin kararından "hayal kırıklığı duyduğunu" açıklamış, ülkedeki Avustralya Büyükelçisinin gün içinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırılacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu
Kaynak: AA

Avustralya, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İİT, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını geri almasından memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 22:58:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İİT, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını geri almasından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement