İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar - Son Dakika

İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar

09.01.2021 15:26
İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar, System.String[]

Sivas'ta polis tarafından kumarhaneye dönüştürülen ikamete düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye toplamda 15 bin 702 TL ceza kesildi.

Sivas'ta polis tarafından kumarhaneye dönüştürülen ikamete düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye toplamda 15 bin 702 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre aldığı ihbarı değerlendiren Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehir merkezindeki bir ikamete baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. İkamette yapılan aramada iskambil desteleri, alkol şişeleri ele geçirildi. Öte yandan, oyun sırasında alacak verecek listesinin tutulduğu bir kağıt havlu parçası dikkatlerden kaçmadı. Üç kişi hakkında kumar oynattıkları gerekçesi ile adli işlem başlatılırken 9 kişi hakkında kumar oynadıkları ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 15 bin 702 TL para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi.

-İHA-

İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar
İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar
İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar

Türk Lirası, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar - Son Dakika


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