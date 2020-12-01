Son dakika haberleri... IKBY Hükümet Sözcüsü, PKK'yı bölgeden çıkaracak Sincar Anlaşması'na bağlı olduklarını yineledi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, terör örgütü PKK'nın Musul'ın Sincar ilçesinden çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarının altını çizdi.

Adil, AA muhabirine PKK'nın bölgedeki varlığına yönelik Erbil-Bağdat arasındaki "Sincar Anlaşması" çerçevesinde yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

IKBY'nin söz konusu anlaşmanın uygulanması sürecini titizlikle takip ettiğini belirten Adil, "Sincar'daki PKK ve tüm diğer bağlı güçlerin uzaklaştırılması Bağdat'ın görevidir." ifadelerini kullandı.

Erbil'in bu anlaşmadaki konumu ve yaklaşımına da değinen Adil, "IKBY, Sincar Anlaşması'nın uygulanması noktasında istekli ve anlaşmaya bağlıdır." dedi.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, bugün yaptığı açıklamada, IKBY ile varılan anlaşma kapsamında Iraklı güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Sincar merkez ve çevresinde 2014'ten bu yana el koyduğu 8 binayı boşalttığını iddia etmişti.

Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulduğu duyurulmuştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti. Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak."

Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.