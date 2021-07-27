Son dakika haberleri! İki aile arasında kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Beşeylül Mahallesi'ndeki Kuyucak Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin gençleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgada ağır yaralanan Doğan P. (22), Fehmi P. (32), Halil Y. (21) ve Yusuf P. (20) hastaneye kaldırıldı. Yusuf P, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan Serdar Y. (23), Reşat Y. (21) ve Fırat P. (21) yakalandı. Şüpheli Kahraman Y'nin (27) yakalanması için çalışma başlatıldı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek için, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekibi de ilçeye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alaşehir, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İki aile arasında kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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