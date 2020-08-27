Son dakika haberleri... İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü - Son Dakika

Erzurum'da, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgayla bitti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesi Mollaahmet Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Burhan, Nurettin, Nizamettin, Turan, Necdet, Kıyasettin ve Meşure K. yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan (31) ve Nurettin K. (41) Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edilen diğer yaralılardan Nizamettin ve Turan K'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Abdullah, Recep, Saim, Emrah ve Sulhattin K, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı önlemler aldı.

Yaşanılan olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. - ERZURUM