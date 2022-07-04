Son dakika haberleri | İki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

04.07.2022 09:38

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Sopalarla birbirine saldıran onlarca şahsı, polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla sokağa inen iki komşu aile dakikalarca birbirlerine saldırırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, olayda şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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