Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı... O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

İki aracın çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı... O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

SAMSUN - Samsun'da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen iki otomobilin çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kandemir idaresindeki 55 AES 540 plakalı otomobil, kavşaktan yola giriş yapan Celil Yılmaz yönetimindeki 60 NS 550 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri İbrahim Kandemir ve Celil Yılmaz ile Emrah Yalçın (48), Osman Koç (53), Tolga Dağcı (27), Yaren Kandemir (23), Sedat Şahin ve Nurcan Kandemir yaralandı. Yaralılar. 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan Emrah Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.