Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

16.04.2022 23:03

Son dakika gelişmesine göre İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı Sinop'un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15'te Sinop-Boyabat karayolu Karacaören istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 DA 692 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıktığı sırada 57 AY 393 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil içinde bulunan Yunus Akça ve Necati Sarı hayatını kaybetti. Minibüs içinde bulunan Abit Yaylaoğlu ve Ozan Yaylaoğlu ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

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Otomobil, Boyabat, Sinop, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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