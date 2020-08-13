Son dakika haberleri... İki ay önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı: 1 ölü

Son dakika haberi... Bartın'da motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Terkehalliler köyü mevkisinde yaşandı. 29 yaşındaki Fatih Tırpan, iki ay önce satın aldığı 74 AAK 768 plakalı motosikleti ile sayir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan S.C. idaresindeki 74 BK 436 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Motosikletinden fırlayan Tırpan, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tırpan'ın motosikletini iki ay önce satın aldığı öğrenilirken panelvan sürücüsü S.C. olayın ardından gözaltına alındı. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:53

Kaynak: İHA

Son Dakika

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak

İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek

Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

Hint Okyanusu'nda karaya oturan Japon tankeri, ekosistemi ciddi ölçüde tehdit ediyor

Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı

Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler

Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu