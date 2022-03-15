Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu

15.03.2022 17:53
Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu

Son dakika haberleri: - Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu.

- Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu. Yaralananın olmadığı olayda bir adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olay, 15.20 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları ileri sürülen iki grup Uygur Sokak içerisinde karşılaştı. Karşılaşma sonrasında gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada kurşunlar havada uçuşurken, bölgedeki durakta yolcu bekleyen minibüs sürücüleri araçlarını bırakarak kaçtı. Büyük paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmaz iken iş merkezinin camları ile çevrede park halinde bulunan 2 araç kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler bir adet pompalı tüfek ile 10'a yakın boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen/İHA)

Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu
Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu
Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu
Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu
Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu
Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu

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Pompalı Tüfek, Malatya, Tragger, Kovan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu - Son Dakika


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