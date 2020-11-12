Son dakika haberleri! İki gün önce kaybolan İsrail askerinin cesedi bulundu

Son dakika haberler... İsrail ordusu, salı günü kaybolan bir askerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te cesedine ulaşıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, salı günü kaybolan bir askerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te cesedine ulaşıldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Günün erken saatlerinde ordu ile polis ortak güçleri, kaybolan askerin cesedini Hizma (Doğu Kudüs'ün kuzeyi) kontrol noktası yakınında buldu." ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, 10 Kasım Salı gününden bu yana kayıp askerin yerinin tespit edilmesi için çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada, askerin kimliği ve olaya ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

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