Son dakika haber! İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

06.07.2022 01:08
Son dakika haber! İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Duman Bey Sokak ile Kenar Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. yönetimindeki 41 TY 707 plakalı hafif ticari araç ile B.K. idaresindeki 34 GIF 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle G.Ç.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan D.A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Yetkililerden buraya bir tümsek, bir tabela yapmalarını istiyoruz"

Bu noktada sürekli kaza olduğunu söyleyen Oğuzhan Kaya, "15 yıldır burada oturuyoruz. Bu bölgede ne bir tümsek, ne bir tabela var. Buraya dışarıdan gelen insanlar bilmedikleri için bu yoldan geliyorlar. Alt yoldan araç geldiğini bilmediği için birbirine giriyor. Her ay 2 defa kaza oluyor. İnsanların canı yanıyor. Yetkililerden buraya bir tümsek, bir tabela yapmalarını istiyoruz. Okul yolu burası. Sürekli kaza oluyor. İnsanlar zarar görüyor" dedi.

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI TEKİRDAĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI Son dakika haberi: Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı Son dakika haberi: Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:49 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında maaşını açıkladı: 25 bin TL kazanıyorum
00:48 Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı
00:35 Hakkari'den acı haber geldi! Trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz
00:02 Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
23:40 İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu
23:32 Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor
23:28 ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor
22:43 Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 01:36:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement