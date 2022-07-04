Son dakika haberleri | İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada

04.07.2022 11:22

Son dakika haber... İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kameradaANTALYA Antalya'da iki kadının cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti.

İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada

ANTALYA Antalya'da iki kadının cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri diğerini, yola yatırıp kafasına defalarca vurup yerde tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darp etmeye başladı. Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti. Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü. Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Fatih'te 'Arabama yaslandın' tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı Fatih'te 'Arabama yaslandın' tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; 'Seyirci de bıyığımı çok seviyor' (2) Kıl çadırdan çıktı, Kırkpınar'da başpehlivan oldu; 'Seyirci de bıyığımı çok seviyor' (2) Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı Şanlıurfa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:34:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement