Son dakika haberleri... İKİ KATLI EV ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında küle dönen evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Kandıra Özbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.