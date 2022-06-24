Son dakika haberleri: İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama

24.06.2022 21:07
Son dakika haberleri: İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilden açılan ateşle iki kişiyi yaralama olayına karışan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilden açılan ateşle iki kişiyi yaralama olayına karışan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki gün önce ilçe merkezinde Cami Caddesi'nde yürüyen Kemal T. (23) ile Eşref B.'nin (41) otomobilden açılan ateşle yaralanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler olaya karışan saldırganların N.C.Ç., G.T. ve B.Ö. olduğunu belirledi. Polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Karabük'te 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı Karabük'te 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 01:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement