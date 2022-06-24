İki gün önce ilçe merkezinde Cami Caddesi'nde yürüyen Kemal T. (23) ile Eşref B.'nin (41) otomobilden açılan ateşle yaralanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler olaya karışan saldırganların N.C.Ç., G.T. ve B.Ö. olduğunu belirledi. Polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika

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