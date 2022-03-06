Son dakika haberleri! İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi

06.03.2022 17:03
Son dakika haberleri! İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki odalı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki odalı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında bir evde yangın çıktı. Dışarıdan evine döndüğünde dumanlar yükseldiğini gören 74 yaşındaki A.B., durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu iki odalı ev küle dönerken, yaralı veya can kaybı olmaması tek teselli oldu.

Jandarma tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri! İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Saruhanlı, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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