Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

17.05.2022 12:15
Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.E., idaresindeki 80 EU 949 plakalı otomobil ile M.G., idaresindeki 21 US 169 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan F.E., ile R.G., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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