Bu arada kazı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla makete girdiği görülüyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı, biri markete girdi; o anlar kamerada - Son Dakika

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