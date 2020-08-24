Son dakika haberleri | İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu Tokat Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Burhan Murat Özdemir yaralandı.

İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı AMASYA - Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu Tokat Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Burhan Murat Özdemir yaralandı. Alınan bilgiye göre, Amasya- Mecitözü yolunda Yusuf Taş idaresindeki 34 CGF 316 plakalı otomobil ile Burhan Murat Özdemir idaresindeki 60 HU 058 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Polis Memuru Burhan Murat Özdemir, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:22

Kaynak: İHA

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