Üye Girişi
Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

18.12.2021 13:03

Son dakika gündem haberi... Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Van- Özalp kara yolunun Anzaf Kalesi yakınlarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 FZ 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 65 NP 133 plakalı araç çarpıştı.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği noktada yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Otomobil, Tragger, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:03 Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?
12:53 Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı
12:50 Pfizer koronavirüs için tarih verdi: 2024 pandemik moddan çıkıp endemik hale gelebilir
12:33 RTÜK'ten Yasak Elma'ya "metres" cezası!
12:17 TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım
12:15 Xavi'den yeni hamle: Kaptan Alba'nın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını Barcelona'ya getiriyor
12:14 Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!
12:11 Rus oyuncu Türkiye'de kayboldu! Arkadaşları ilanlarla onu arıyor
12:04 Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor
12:01 Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi
Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor? Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?         
13:04
Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı         
12:54
Pfizer koronavirüs için tarih verdi: 2024 pandemik moddan çıkıp endemik hale gelebilir Pfizer koronavirüs için tarih verdi: 2024 pandemik moddan çıkıp endemik hale gelebilir         
12:50
Yeğenini ciple ezerek öldürmüştü! Minik Eymen'in babası mahkemede böyle isyan etti: Oğlumun mevlüdünde neşeliydi Yeğenini ciple ezerek öldürmüştü! Minik Eymen'in babası mahkemede böyle isyan etti: Oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
11:39
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 13:09:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement