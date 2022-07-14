Son dakika haber! D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

14.07.2022 16:32

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan O.A. idaresindeki 61 AV 927 plakalı Peugeot marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 54 TL 899 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki E.A. ve H.K. isimli kadın yolcular yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza neticesine tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

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Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı
Kaynak: İHA

İstanbul, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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