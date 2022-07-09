Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

09.07.2022 20:06

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ferhat E'nin kullandığı 34 CFR 131 plakalı otomobil, Çorum- İskilip kara yolu Köprüalan köyü yol ayrımında Cuma K. yönetimindeki 19 DN 778 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Ferhat E'nin yanı sıra araçlarda bulunan Cemre E, Hüsne E, Yaren E, Şengül U. ve İlknur K. yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü Son dakika haberleri: Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret
Kaynak: AA

İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
18:29 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 20:11:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement