Son dakika haberleri | İki yıllık çocuk hasreti yaşayan çift, PRP tedavisiyle bu hasrete son verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | İki yıllık çocuk hasreti yaşayan çift, PRP tedavisiyle bu hasrete son verdi

Son dakika haberine göre İki yıllık çocuk hasreti yaşayan çift, PRP tedavisiyle bu hasrete son verdi Hakkari'de yaşayan Tuba Sezer, 2 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok tüp bebek merkezi ve kliniğe başvurdu, buralardan sonuç alamadı.

İki yıllık çocuk hasreti yaşayan çift, PRP tedavisiyle bu hasrete son verdi

DİYARBAKIR - Hakkari'de yaşayan Tuba Sezer, 2 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok tüp bebek merkezi ve kliniğe başvurdu, buralardan sonuç alamadı. Arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'a gelen Tuba Sezer, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller ve tedaviler sonucu Tuba Sezer, pandemi sürecinde aldığı en güzel haber ile dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyledi.

Hakkari'de yaşayan 29 yaşındaki Tuba Sezer, 2 yıldır çocuk sahibi olmak için birçok ilde ve kliniğe başvurarak tedaviler gördü. Gördüğü bütün tedavi sonuçları negatif çıkınca ailede umutlar tükenmeye başladı. Tedavi için pes etmeyip arayışta olan Tuba Sezer ve eşi, arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Eşiyle birlikte Diyarbakır'a gelen Tuba Sezer'e yapılan tahlillerde ileri derecede yumurta tembelliği, adetlerde düzensizlik ve gecikme ile FH hormonlarında ciddi derecede yükseklik olduğunu tespit edildi. Prof. Dr. Çoksüer, kişiye özgü yumurta detoksu, PRP ve akupunktur tedavisi uyguladı. Çift, gebelik kesesini görerek, pandemi sürecinde aldıkları en güzel haber olduğunu belirtip, dünyanın en mutlu insanı olduklarını söyledi.

"Bu tür hastalarda doğru tanı ve doğru tedavi başarının altın anahtarıdır"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın çok ileri derecede yumurta tembelliği şikayetiyle kendilerine geldiğini söyledi. Kendileri hastayı değerlendirdiklerinde hastada ciddi anlamda adetlerinde düzensizlik, gecikme ve FH hormonlarında ciddi derecede yükseklik olduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta, başka merkezlere başvurmuş, fakat umudunu yitirmişti. Çünkü hastaya artık çocuk sahibi olamayacağını, hormonların çok yüksek olduğunu, yumurta rezervinin tamamen tükenmeye yakın olduğu söylenmiş. ve hasta artık tamamen umutsuzluğa kapılmıştı. Arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi. Bizde değerlendirdiğimizde önce hastaya hem PRP tedavisi yaptık. Hem de yumurta detoks yaptık. Yumurta detoksla özellikle yumurtaların güçlenmesini sağladık. PRP tedavisi ile hem sağ, hem de sol yumurtaya PRP enjekte ederek yumurtaların aktivitesini artırmaya çalışıyoruz. Bu hastamıza da aktivitesini artırarak takip ettik. Tabi sonrasında baktığımızda yumurta rezervlerinde iyileşme olduğunu gördük. ve FH hormonları da çok önemli derece de azaldığını gördük. Yani biz bu hastaya hem fitoterapiden yararlandık, hem de PRP tedavisinden yaralandık. Bu iki tedavide özellikle erken menopoza yakın olan hastalarda çok ileri düzeyde yumurta rezervi zayıf olan hastalarda biz bu tedavi yaklaşımlarından yararlanıyoruz. Bu hastamıza da ümit verdi. Yumurtalarda düzelme olduktan sonra tüp bebek uygulamasına geçtik. Bir tane birinci kalite embriyo elde ettik. Bu da bizim için önemli. Embriyo kalitesinin iyi olması için akupunktur tedavisinden de yararlandık. Özellikle yumurta kalitesini artırmak için, stresi azaltmak için, embriyonun rahme tutulmasını artırmak için ve rahmin kanlanmasını artırmak için akupunktur uygulamasını da yaptık. Transfer yapıldıktan 12 gün sonra test günü geldi. Test gününde test sonucunu görünce hasta müthiş mutluluk çığlıklarıyla karşılaştı. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk oldu. Sonuç itibariyle bu tür hastalarda doğru teşhis, doğru tanı ve doğru tedavi başarının altın anahtarıdır" dedi.

"Çocuk haberiyle dünyanın en mutlu insanıyım"

Hasta Tuba Sezer, 29 yaşında olduğunu, 2 yıllık evli olup çocuk sahibi olamadığını ifade etti. Tavsiye üzerine Hakan hocaya geldiğini kaydeden Sezer, "Teşhis koydu ve PRP yaptılar. PRP'den sonra kendiliğimden gebe kaldım. Herkese tavsiye ederim. Kimse hiçbir zaman umudunu yitirmesin. İnsan kendini rahatsız hissediyor. Umudumu kesinlikle kaybetmiş gibi oldum zaten. Ta ki Hakan hocayı tanıyana kadar. Önce Allah'a sonra Hakan hocaya çok ama çok teşekkür ederim. Başka doktorlara da gittim, ama herhangi bir teşhis falan konulamadı. Yumurtalar tembel olduğu için gebe kalamıyordum. PRP yapıldıktan sonra kendiliğimden gebe kaldım. Şuanda çok ama çok mutluyum. Allah, isteyen herkese versin. İnanılmaz, tarif edilemez bir duygu diyebilirim. Pandemi döneminde böyle güzel bir haber aldıktan sonra dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | İki yıllık çocuk hasreti yaşayan çift, PRP tedavisiyle bu hasrete son verdi

Hakkari, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | İki yıllık çocuk hasreti yaşayan çift, PRP tedavisiyle bu hasrete son verdi - Son Dakika
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