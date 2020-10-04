Son dakika haberleri! İkitelili'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yangın
Gelen son dakika haberlerine göre Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki yedek parça dükkanında yangın çıktı.
Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki yedek parça dükkanında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Sanayi sitesindeki yangın havadan da fotoğraflandı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sirayet etti. Sanayi sitesinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sanayi sitesindeki bazı işyerleri hasar gördü. Pazar günü olması nedeniyle sanayi sitesinin kapalı olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:27 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İkitelili'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yangın - Son Dakika
Son Dakika Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti Oyuncularını eleştiren Sergen Yalçın, maçın ardından isyan etti: Altında eziliyorum, cevap veremiyorum Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenildi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı