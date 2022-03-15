Son dakika haberleri! İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Birpınar: Atığa yatırım yapmalıyız - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, geri dönüşümün öneminin artması nedeniyle pet şişe ve atık kağıtların fiyatının da arttığını belirterek, "Atığa yatırım yapmalıyız arkadaşlar. Atığa yatırım yapan çok para kazanır bundan sonra" dedi.

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Adana Sanayi Odası iş birliği ile kentteki bir otelde Yeşil Zirve etkinliği düzenlendi. Çevre ve iklim değişikliği konularının görüşüldüğü etkinliğe Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, GİZ Türkiye Çevre ve Enerji Program Yöneticisi Bülent Cindil, GİZ Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) Programı Özel Sektör Geliştirme Danışmanı İpek Benek, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ile davetliler katıldı. Toplantıya video konferansla katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması Kapsamında Türkiye İklim Stratejisine Genel Bakış konulu konuşma yaptı.

'BATI SORUMSUZCA SUYU VE TOPRAĞI KİRLETTİ'Birpınar, Türkiye'nin, vahşi kalkınma yönteminden vazgeçip, sürdürülebilir kalkınma yöntemine geçmesi gerektiğini kaydetti. 'Yeşil mutabakat, şunu yapın, bunu yapın, iklim değişikliği çok önemli' diye konuşan batı ülkelerinin aslında uzun yıllar önce iklimi değiştirdiğini kaydeden Birpınar, "Batı sadece insanları sömürmedi. Sorumsuzca suyu ve toprağı kirletti. Bunun adına da vahşi kalkınma modeli dediler ve zenginleşip, büyüdüler. Batı, fosil yakıtlarla doğayı, toprağı ve suyu da kirleten bir kalkınma modeli yaptı ve adına vahşi kalkınma modeli dediler, büyüdüler, zenginleştiler. İklimi değiştiren, küresel ısınmaya sebep olan şeyler oldu. O yıllarda maalesef canımızın derdine düşmüştük, Osmanlı savaşlarla uğraşıyordu. 1960'larda bilgi teknolojileri oldu. Türkiye sağ sol olaylarıyla uğraşırken o fırsatı da kaçırdı. Önümüzde yeşil kalkınma devrimi var. Çünkü biliyorlar ki kalkınmakta olan Hindistan, Türkiye veya Güney Amerika ülkeleri kendileri gibi kalkınırsa dünya yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacak, büyük felaketlere, taşkınlara neden olacak ve milyonlarca insan ölecek. Batılılar en az ölmek isteyen insanlar çünkü zenginler ölmek istemez. O yüzden diyorlar ki 'Böyle hatalar yapıldı ama doğaya, iklime, havaya, suya saygılı, kirletmeden bir kalkınma yapalım'" dedi.'ATIK SEKTÖRÜ ÖN PLANDA OLACAK'Geri dönüşümün önemine vurgu yapan Birpınar, "Tekstil ürünlerinde yurt dışındaki firmalar yüzde 30 geri dönüştürülebilir elyaf istiyor. Pet şişelerini geri dönüştürüp elyaf yapacağız. Onun için şu anda çöp kutularında 1 tane pet şişe kalmadı. Hepsi toplanıyor. Aynı zamanda kağıt toplanıyor. Atık kağıtların tonu 3 sene önce 300 liraydı. Dün itibariyle 5 bin 500 lira oldu. Pet şişenin tonu 12 bin liraya kadar çıktı. Atık ekonomisi önümüzdeki süreçte tekstil ve diğer ekonomilerden daha ön planda olacak. Önümüzdeki süreçte iklim değişikliğine bağlı yeni döngüsel ekonominin çok fazla yaklaştığı, büyük paraların kazanılacağı bir süreç olacak. Atığa yatırım yapmalıyız arkadaşlar. Atığa yatırım yapan çok para kazanır bundan sonra. Geri dönüşüm ve atığa yatırım yapanlar para kazanmaya devam edecek. Bir zamanlar nasıl yenilenebilir enerji sektörü çok önemliyse bundan sonra atık sektörü çok ön planda olacak. Atık kağıt önümüzdeki süreçte 10 bin lirayı bulursa hiç şaşırmayın. Öyle bir gün gelecek ki önümüzdeki nesiller bizlere 1 ağaç bile kestirtmeyecek. Dolayısıyla elinizde ne varsa onlarla idare edecek ve döngüsel ekonomiyi döndürmeye çalışacaksınız" diye konuştu.

Etkinlik daha sonra paydaş kurumların temsilcilerinin yaptığı sunumlarla devam etti.