ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var - Son Dakika

ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var

01.04.2021 11:27

İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz varTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, komisyonun 3 ay sonra bir rapor hazırlayacağını belirterek "Güzel bir rapor hazırlayacağız.

İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, komisyonun 3 ay sonra bir rapor hazırlayacağını belirterek "Güzel bir rapor hazırlayacağız. Büyük düşüneceğiz, 30, 40, 100 yıllık geleceği planlayacağımız bir hedefimiz var" dedi

Meclis Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, komisyonun 3 aylık çalışma süresince izleyeceği yol haritasını DHA'ya anlattı. Eroğlu, komisyonun amacının küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi olduğunu belirtti. Eroğlu, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde olduğunu belirterek kaynakların kullanımında çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, komisyonun çalışma süresinde alanında uzman bilim insanlarını dinleyeceğini belirterek, "Komisyonun Türkiye için çok faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde, küresel iklim değişikliklerinden en çok etkilenecek olan özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bu bakımdan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirler almamız gerekiyor. Biz köylere kadar suyu getirdik. Her yerde su var. Sağlıklı suya erişilebilirlik yüzde 99,9. Dünyada en çok sağlıklı suya erişilebilen ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu özellikle salgın sürecinde gördük. Çünkü biz büyük düşündük su konusunda" diye konuştu.

Eroğlu, suyu daha verimli kullanma, kuraklıkla mücadele ve dünyada küresel iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir program başladığını belirterek, "Bir program dahilinde kamu kumu kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı uzmanlar, STK'ları hepsini çağıracağız. Herkesi dinleyeceğiz. İşi bilenleri davet edeceğiz. Burası polemik yapılacak yer değil. İlmi ortaya koyacak herkese kapımız açık. Özellikle bu konuda çalışan bir heyet kurduk. 18 kişilik bir heyet bu iş ile daimi çalışacak. Güzel bir rapor hazırlayacağız. Büyük düşüneceğiz, 30, 40, 100 yıllık geleceği planlayacağımız bir hedefimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var
ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var
ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var
ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var
ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var
ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var

Veysel Eroğlu, AK Parti, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var - Son Dakika


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