Son dakika haberleri! İkna edilen 3 terörist, teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, aralarında 30 yıllık örgüt mensubunun da bulunduğu 3 teröristin ikna çalışması sonucu PKK'dan kaçıp, Türkiye'ye teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünde çözülmenin devam ettiği vurgusu yapılarak, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.