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Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

25.12.2021 14:24
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

Son dakika haberler... GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 6 yıl sonra Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu F.Ş., Gaziantep'te ailesiyle buluşturuldu.

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 6 yıl sonra Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan terör örgütü PKK mensubu F.Ş., Gaziantep'te ailesiyle buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukları terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılan aileler ile görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde aileleri ile irtibat kuran, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukların ikna edilerek teslim olmaları sağlanıyor. Son olarak ekipler, 6 yıl önce terör örgütüne katılan F.Ş.'nin teslim olması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarda güvenlik güçleri ve ailesinin ikna ettiği F.Ş., terör örgütü kampından kaçarak, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada işlemlerinin ardından Gaziantep'e getirilen F.Ş., Emniyet Müdürlüğü'nde annesi Hülya ve yürüme engelli babası Salih Ş. ile buluşturuldu.

6 yıl sonra oğlunu karşısında görünce sarılan anne Hülya Ş., uzun süre gözyaşı döktü. Yıllar sonra oğluna kavuşan Hülya Ş., "Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.Tekerlekli sandalye ile buluşmaya gelen Salih Ş. de çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, polislere teşekkür etti.Güvenlik güçlerine teslim olan terörist F.Ş. de PKK terör örgütünün kendilerine yalan söylediğini dile getirdi. Ailesi ile görüştüğünü ve etkin pişmanlık yasasının anlatıldığını ardından güvenlik güçleriyle irtibat kurarak örgütten kaçtığını aktaran F.Ş., "Teslim olduğumda herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Ailemi kavuşmak çok güzel bir duygu. Terör örgütünün her şeyi yalan. Ben orada bulunan herkesi teslim olmaya çağırıyorum" dedi.

Emniyette ifadesi alınan F.Ş.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
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Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika


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