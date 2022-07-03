Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki Salim caddesinde bulunan bir restoranda gaz patlaması meydana geldi. Süleymaniye Sivil Savunma Müdürü Sözcüsü Reykan Cemal, patlamanın ardından yangın çıktığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu belirten Cemal, 3 yaralının sivil savunma ekibi üyesi 2 kişinin ise restoran çalışanı olduğunu söyledi. Patlamanın yüksek hava sıcaklığından kaynaklandığı düşünülürken, restoranda büyük maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | IKYB'de restoranda gaz patlaması: 5 yaralı - Son Dakika

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