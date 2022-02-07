Son dakika haber... İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

- İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

KARABÜK - Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan otobüs durağında unutulan valiz paniğe neden oldu.

Karabük- Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiinde bulunan otobüs durağında unutulan valizin sahipsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayın gerçekleştiği yerin İl Emniyet Müdürlüğü karşısında gerçekleşmesiyle de ekipler harekete geçerken, bölgeye güvenlik şeridi çekilerek kimsenin yaklaşmaması için tedbir alındı. Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince, jammer (sinyal bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

Paniğe neden olan valizin içerisinden ise erkeğe ait elbiseler çıktı.

Yaşanan olay sonrası trafiğe kapanan yol yeniden açılırken, polis valizi unutan şahısla alakalı inceleme başlattı.