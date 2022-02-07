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Son dakika haber... İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika haber... İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

07.02.2022 21:21

Son dakika haberleri: - İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan otobüs durağında unutulan valiz paniğe neden oldu.

- İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

KARABÜK - Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan otobüs durağında unutulan valiz paniğe neden oldu.

Karabük- Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiinde bulunan otobüs durağında unutulan valizin sahipsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayın gerçekleştiği yerin İl Emniyet Müdürlüğü karşısında gerçekleşmesiyle de ekipler harekete geçerken, bölgeye güvenlik şeridi çekilerek kimsenin yaklaşmaması için tedbir alındı. Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince, jammer (sinyal bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

Paniğe neden olan valizin içerisinden ise erkeğe ait elbiseler çıktı.

Yaşanan olay sonrası trafiğe kapanan yol yeniden açılırken, polis valizi unutan şahısla alakalı inceleme başlattı.

Son dakika haber... İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber... İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber... İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

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Emniyet Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İl Emniyet Müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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