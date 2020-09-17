Son dakika haberleri... İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile Gençlik ve Spor il Müdürü maske denetimi yaptı - Son Dakika

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Neşet Büyüker ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, maske denetimi yaptı.
Kayseri'de koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi sonrasında başlayan denetimler çerçevesinde, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Neşet Büyüker ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici bir alış veriş merkezinde maske denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Neşet Büyüker ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, alışveriş merkezindeki spor salonunu da ziyaret ederek, koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri inceledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:56 - Kaynak: İHA
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