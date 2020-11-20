İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı - Son Dakika

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaygusuz, mesajında, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tarihte en geniş kabul gören insan Hakları Belgesi olduğunu belirtti.

20 Kasım gününün tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlatan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceği ve gerçek hazineleridir. Bu nedenle çocukların özel bir duyarlılığa ve özel bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, yaşamımızı her yönüyle güzelleştiren çocuklara tüm haklarının korunduğu yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin başlıca görevlerindendir."

Kaygusuz, eğitim, yaşam ve sağlık haklarının çocukların en doğal hakkı olduğunu ve yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.