Son dakika haberleri: İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den hastane personeline Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı ziyareti - Son Dakika

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) personelini ziyaret ederek, Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öğütlü, 12 Mayıs Hemşireler Günü ile Ramazan Bayramı dolayısıyla SEAH'ta görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayan Öğütlü, şunları kaydetti:

"İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak bu kutsal görevi yerine getiren, canla başla çalışan tüm personelimize teşekkür ederken, sağlık ailemizin vazgeçilmezi hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve haftasını kutlarım. Sağlık çalışanları ve yöneticileri olarak istiyoruz ki çifte bayram yaşayalım, vaka sayılarını en dibe çekelim. Salgın süreci boyunca herkes bir şekilde hayatından fedakarlık yaptı. Bu fedakarlıkların boşa gitmemesi ve hayatımızın normalleşmesi için kontrolü elden bırakmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Rehavete kapılmadan, salgınla mücadele bilincinde olalım. Bu vesileyle bayramda da dikkatli olalım. Birbirimize doyasıya sarılacağımız bayramlara ulaşmak dileğiyle Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun."

Hastanede görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.