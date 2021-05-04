Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor"

04.05.2021 12:57

Son dakika habere göre İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor" Trabzon'da son günlerde Korana virüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, bir yandan da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranında artış yaşanıyor.

İl Sağlık Müdürü Usta: " Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor"

TRABZON - Trabzon'da son günlerde Korana virüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, bir yandan da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranında artış yaşanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelerde özellikle 35-60 yaş arasındaki yaş gruplarında vaka sayılarında oransal anlamında arttığına dikkat çekerek bu durumun kendileri mutsuz ettiğini söyledi. Usta, "Hastanelerde 65 yaş üstü aşılanma nedeniyle hasta sayılarımızda düşüş vardı. Bu hafta bunun gittikçe barizleştiğini gördük o bizim sevindirici tarafımız. Ancak diğer taraftan 35-60 yaş arasında yaş grubundaki vatandaşlarımızın oransal anlamda gittikçe daha da arttığını hastanelerde görmekteyiz. Bu da ürkütücü, bizi mutsuz eden tarafı bu. Dolayısıyla bu grupta özellikle 55-64 yaş grubunda aşısı çıkan vatandaşların bir an önce aşısını yaptırmasını ısrarla talep ediyoruz. Gerçekten hastaneye yatış oranlarında aşı ile bağlantılı ciddi düşüşler varken bunun bizimde istifademizde olmasını bekliyoruz" dedi.

"Aşıyla ilgili erişim anlamında bir çok fırsat oluşturduk"

Aşıya erişim anlamında bir çok fırsat oluşturduklarını ifade eden Usta, "Erişim anlamında bir çok fırsat oluşturduk. Of'tan Vakfıkebir'e kadar 6 tane merkezimizde Biontech aşımızı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Onun dışında Sinovac aşısını en ücra noktaya kadar yapılabiliyordu. Sinovac'ta bu sürede tedarik sorunu yaşanmakta o nedenle Sinovac aşısında birinci doz aşı randevusu verememekteyiz ikinci dozu gelen vatandaşlar randevusunu alıp aşı olabilmekteler. Dolayısıyla Sinovac'ta bu yaşanırken, Biontech aşısına yönelmeyi bekliyoruz açıkçası. Özellikle Biontech aşısında bir farkı yok. Biz her iki aşımızın da yapılabilirliğini biliyoruz. Özellikle Biontech aşısına şu anda fırsat varsa ona yönelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Tam kapanma ile vakalarda ciddi bir düşüş bekleniyor"

Tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanacağına dikkat çeken Usta, "Tam kapanma demeyelim, kısmı kapanma diyelim, bir şekilde bundan yararlanacağımız kesin. İl dışından gelenlerin ne kadar temasta bulunacakları, kimlerle temasta bulunacakları, ne derece birbirlerine karşı sağlık anlamında saygı duyacaklarını bilemiyoruz onu zaman gösterecek. İnşallah il dışından gelenlerin temasının fazla olmayacağı birbirleriyle çok sıkı fıkı olmayacağı ortamlar olur. Bayramı, bayram tadında yapabilmek adına vatandaşlarımızdan özellikle kurallara daha sıkı sarılmalarını bekliyoruz. İl dışından gelenlerle birlikte aynı ortamlarda olunmamasını özellikle istirham ediyoruz. Mümkünse aşılarını da sıkı sıkıya ve zamanı gelince ivedilikle yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sayılar gittikçe düşüyor

Sayıların gittikçe düştüğünü ifade eden Usta, "Sayılar gittikçe düşüyor. Vatandaşın kurallara uymasıyla orantılı bir hareket bu. Birileri kurallara aykırı hareket ettiği zaman rakamlar yükseliyor. Bizde de şu anda vatandaşımızın duyarlılığı oldukça iyi her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Ondan dolayı da vakalarımız aşağıya yönelmiş durumda. İnşallah daha da aşağı gelmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramda hizmet devam edecek

Bayram sürecinde sağlık hizmetlerinin devam edeceğini belirten Usta, "Haftaya uzun bir tatil sürecini yaşayacağız. Özellikle idari izinlerle birlikte bayram tatili 9 güne çıkmış oluyor. Bu sürede sağlık hizmeti anlamında hastanelerimizde acil hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda aile hekimlerimizde asgari sayılarda olmak üzere hizmetlerine devam edecekler. Hem aşı hem de randevu alınması durumuyla birlikte hasta muayenelerini de yapabileceklerdir. Vatandaşlarımız ihtiyaçları olduğu takdirde aile hekimlerine de giderek kontrollerini ve aşılarını yaptırabileceklerdir" dedi.

Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor
Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor
Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor
Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Usta: Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Usta: 'Trabzon'da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran covid hastası oranı artıyor' - Son Dakika


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