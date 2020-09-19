Fahrettin Altun'dan, Yunan mevkidaşına kınama mektubu - Son Dakika

Fahrettin Altun'dan, Yunan mevkidaşına kınama mektubu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesini kınayan bir mektup gönderdi.

Fahrettin Altun'dan, Yunan mevkidaşına kınama mektubu, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesini kınayan bir mektup gönderdi.

İletişim Başkanı Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a mektup yazarak, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesini kınadı. Altun, mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, "Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu'na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum" dedi.'BU NE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ NE İFADE HÜRRİYETİ'İletişim Başkanı Altun, yabancı bir lidere hakaret etmenin ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabileceğine dikkat çekerek, mektubunun devamında şunları kaydetti:

"Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir. Bu vesileyle, Yunan hükümetini, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı çalışanlarının da olduğu Yunanistan'daki Türk gazetecilere yönelik sürekli ve tehlikeli korkutma çabalarının daha fazla gecikmeden engellenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyorum. Doğu Akdeniz'de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan'daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının, barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir."


Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Hakaret, Yunan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fahrettin Altun'dan, Yunan mevkidaşına kınama mektubu - Son Dakika


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