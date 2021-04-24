'İTTİFAK İÇİNDE OLDUĞUNUZ PARTİLER NE YAPACAK?'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, "Milletçe merak içindeyiz; ittifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip, yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.