Son dakika haberleri: İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı

Bir son dakika haberine göre İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin anlatıldığı u¨ç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu hazırladı.

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin anlatıldığı u¨ç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu hazırladı.

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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz ruhunu, teknolojinin tu¨m imkanlarını da kullanarak yenilikçi projelerle anma du¨şu¨ncesinin u¨ru¨nlerinden biri olan "Milletin zaferi" temalı dijital gerçeklik 3D video projesi, İletişim Başkanlığının bu yıla özel u¨rettiği dijital gerçeklik gözlu¨klerinin de ilk içeriği olma özelliğini taşıyor.

Tu¨rkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı 3D dijital gerçeklik videosu, İletişim Başkanlığının YouTube kanalı u¨zerinden izlenebilecek.

Videoların izlenebildiği VR gözlu¨kler, İletişim Başkanlığının Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere u¨cretsiz olarak hediye edilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı - Son Dakika
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