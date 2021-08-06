Son dakika haberleri! İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.