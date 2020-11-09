Son dakika haberleri: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir - Son Dakika

Son dakika haberleri: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

09.11.2020 22:25
Son dakika haberleri: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığ bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın Bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Beraat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Berat Albayrak, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir - Son Dakika


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