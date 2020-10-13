Son dakika haberleri... Ilgın Belediyesinden Güvenli Alan uygulaması - Son Dakika

Ilgın Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Alan uygulamasını hayata geçirdi.

Uygulama sayesinde belediye hizmet binasına ve kaplıca tesislerine "QR Code" okutularak girilecek.

Hayat Eve Sığar uygulamasının yeni özelliği olan "Güvenli Alan Uygulaması" Ilgın Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı.

Personel ve vatandaşların HES kodu sorgulama işlemleri devam ederken Güvenli Alan uygulaması ile de alan içerisinde kaç kişi olduğunun takibi yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama da bulunan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren Ilgın Belediyesi olarak şehrimizde titizlikle yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca kaplıca bölgemizde hamamlarımızın ve otelimizin açılmasıyla birlikte hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin sağlığı için tüm kurallara dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılarak maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunup farkındalık kampanyaları oluşturuyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından Kırıkkale'de pilot uygulama olarak hayata geçirilen Güvenli Alan uygulamasını belediyemiz ve tesislerimizde kullanan ilk belediyelerden biri olduk. QR Code uygulaması ile toplu alanlar içerisinde herhangi bir risk olup olmadığının tespitini yapabileceğiz."