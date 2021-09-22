Son dakika haberleri! İlk 7 ayda maddi hasarlı trafik kazaları 120 bini aştı - Son Dakika

Türkiye'de trafik kazalarının ilk 7 ayda 200 bini aştığı, 120 binden fazlasının ise maddi hasara neden olduğu belirtildi. Dijital sigorta platformu sigortaladim.com, sürücüleri trafik sigortası ve kaskoya teşvik etmek için ücretsiz Yol Yardım Paketi kampanyası başlattığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 2021'in ilk 7 ayında Türkiye'de 217 bin 462 trafik kazası meydana geldi. 94 bin 326 aracın karıştığı bu kazaların 123 bin 136'sı ise maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Maddi hasarlı kazaların en çok yaşandığı şehirlere bakıldığında 18 bin 555'le İstanbul ilk sırada gelirken onu 12 bin 707 kazayla Ankara ve 11 bin 263 kazayla İzmir izledi. Bu tablo trafik sigortası ve kaskonun önemini bir kez daha gündeme getirirken dijital sigorta platformu sigortaladım.com'dan da sürücüleri teşvik etmeye yönelik bir hamle daha geldi. Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, sürücüleri daha yeşil bir çevre konusunda teşvik etmek amacıyla zorunlu trafik sigortası alan kullanıcılara ücretsiz egzoz emisyon ölçümü kampanyasına başlatmıştı. Buna ek olarak; trafik ve kasko sigortalarını sigortaladım.com'dan satın alan kullanıcılarına ücretsiz Yol Yardım Paketi hediye ettiğini de duyurdu.

"ÇEKİCİ HİZMETİNDEN YILDA İKİ KEZ ÜCRETSİZ FAYDALANILABİLİYOR"

Kampanyaya ilişkin ayrıntıları paylaşan sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren, "Kampanya kapsamında trafik veya kasko sigortasını sigortaladım.comdan alan kullanıcılar, kaza ve arıza durumunda çekici hizmetinden yılda 2 kez ücretsiz yararlanabiliyor" açıklamasında bulundu.

Araç kapılarının arızalanması, anahtarların kaybedilmesi, çalınması veya araçta unutulması nedeniyle araca girilemediği durumlarda olay yerine anahtarcının gönderildiğini belirten Özveren, "Kapının açılmaması durumunda ise yılda 1 kez aracın en yakın servise çekilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda yılda 1 kez olmak üzere benzini biten araçları en yakın benzin istasyonuna götürmek üzere de çekici hizmeti veriyoruz. Lastik arızası durumunda ise araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek için olay yerine bir servis görevlisi gönderiyor, lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde aracının en yakın servise çekilmesini sağlıyoruz" dedi.

"KULLANICILARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Araç hasarlarında ve arıza durumunda sundukları ücretsiz destekle hem trafik sigortası ve kasko bilincini artırmayı hem de araç sahiplerinin zor anlarında yanlarında olmayı amaçladıklarına değinen sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe ise şunları söyledi:

"Trafik sigortalarında daha yeşil bir çevre için diyerek egzoz gazı emisyon ölçüm hizmeti hediye ettiğimiz bu dönemde, yine trafik sigortası gibi zorunlu olan bir üründe genellikle yer almayan hizmetleri müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yol Yardım Paketi ile kaza ve arıza anlarında müşterilerimizin yanında olarak, yaşadıkları zor anlara hızlı ve kolay bir çözüm sunmak istiyoruz. Tüm kampanyalarımızda olduğu gibi, bu kampanyamızda da kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefledik ve çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz."