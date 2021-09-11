Üye Girişi
Son dakika haberleri... İlk yardım bilgilerinde eksikler var; yanlış müdahale ölümle sonuçlanabilir - Son Dakika

Son dakika haberleri... İlk yardım bilgilerinde eksikler var; yanlış müdahale ölümle sonuçlanabilir

11.09.2021 11:20
Son dakika haberleri... İlk yardım bilgilerinde eksikler var; yanlış müdahale ölümle sonuçlanabilir, System.String[]

Son dakika haberine göre İlk yardım müdahaleleri hakkında toplumda bilgilerin güncel olmadığına dikkat çeken İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Tanya Agopyan, "Yanlış veya bilinçsiz yapılan her ilk yardım işlemi kimi zaman hasta/yaralıda kalıcı sakatlıklara, daha ileri boyutlarda ölümcül sonuçlara yol açabilir.

İlk yardım müdahaleleri hakkında toplumda bilgilerin güncel olmadığına dikkat çeken İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Tanya Agopyan, "Yanlış veya bilinçsiz yapılan her ilk yardım işlemi kimi zaman hasta/yaralıda kalıcı sakatlıklara, daha ileri boyutlarda ölümcül sonuçlara yol açabilir. Web sitelerinde, sosyal medya mecralarında yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul edebilmemiz için çalışmaların kaynaklarını görebiliyor olmamız gerekmektedir" dedi.

Kazalar ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında toplumun bilgilendirilmesi, toplumda ilk yardım eğitimlerine yönelik duyarlılık oluşturulması, "İlk Yardım Gönüllüsü" sayısının artırılması gibi amaçlarla Türkiye'de 2003 yılından beri her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü" hakkında, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Tanya Agopyan  açıklamalarda bulundu.

Hastane Öncesi Dergisi'nin Nisan 2018 yılında yapmış olduğu çalışmanın sonucunda; toplumda bireylerin, ilk yardım bilgilerinde yetersizlik veya hatalar olduğu sonucuna dikkat çeken Agopyan, "Bununla birlikte toplumdaki ilk yardım bilgi ve becerisi güncel bilgilerden oluşmamaktadır. Doğrudan yaşam ile bağlantılı bu eksikliklerin, toplum sağlığında ek sorunlar oluşturmaması için teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması, kamu spotları gibi topluma yönelik eğitici ve bilgilendirici araçların kullanılması, yapılan eğitimlerde uluslararası kuruluşların güncel ilk yardım rehberlerinin takip edilmesinde yarar bulunmaktadır." dedi.

"ACİL YARDIM HİZMETLERİNDEN DAHA ETKİN FAYDALANILMALI"

İlk yardımın önemli aşamalarından olan acil yardım çağırma ile ilgili, 112 acil sağlık hizmetlerinin toplum tarafından kullanılmasında bir takım sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Tanya Agopyan, "Hangi durumlarda hizmetten yararlanılabileceği toplum tarafından bilinmemektedir. Çok önemli bir kamu hizmeti olan 112 acil sağlık hizmetlerinden toplumun etkin ve etkili bir şekilde yararlanabilmesi için toplumun hizmet alanından yararlanma koşulları ile ilgili bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Hayat kurtarmanın ipuçları bu eğitimde paylaşılmaktadır. Ülkemizde ev kazaları, trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazaların sıklıkla meydana geldiği düşünüldüğünde; hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik ilk yardım eğitiminin geniş kitleler tarafından bilinmesi özellikle daha çok önem kazanmaktadır" diye konuştu.

HATALI MÜDAHELEDEN KAÇININ

Yanlış veya bilinçsiz yapılan her işlem kimi zaman hasta/yaralıda kalıcı sakatlıklara daha ileri boyutlarda ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Agopyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesela trafik kazalarında yanlış müdahale felç gibi kalıcı sakatlıklara, yanık veya düşmeyle oluşabilecek deri bütünlüğünün bozulması sonucu oluşan yaralarda yanlış yapılan uygulamalar yaranın enfeksiyon kapmasına yol açabilir. Kaynak gösterilmeyen hiçbir veri doğru kabul edilemez. Dolayısıyla web sitelerinde ya da sosyal medya mecralarında yer alan bilgi ve verilerin doğruluğunu kabul ediyor olabilmemiz için çalışmaların kaynaklarını da görebiliyor olmamız gerekmektedir."

EV KAZALARINDA ARTIŞ VAR

Suda boğulmalar sonucu hayatı tehdit eden kazalar ve araç içi/dışı trafik kazalarının çokça yaşandığını belirten Tanya Agopyan, "Son iki yıldır tüm dünyada ve ülkemizde yaşadığımız koronavirüse bağlı bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte bulaş riskini azaltmak ve hastalıktan korunmak için evlerimizde izole bir hayat yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Evlerimizde daha çok vakit geçirdiğimiz için de bu dönemde ev kazalarına bağlı yaralanmalarla çok daha fazla karşılaştık" dedi.


Son dakika haberleri... İlk yardım bilgilerinde eksikler var; yanlış müdahale ölümle sonuçlanabilir

İlk Yardım, Türkiye, Medya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İlk yardım bilgilerinde eksikler var; yanlış müdahale ölümle sonuçlanabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın 11:59 Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok 11:46 Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü 11:27 Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi 11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti 10:53 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi 10:51 Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi
Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar 10:47 Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi
11:00 Bebeğinin su dolu temizlik kovasına koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
12:10
MEB, MEB, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı         
11:49
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı         
11:28
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü         
11:23
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı         
10:53
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 12:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İlk yardım bilgilerinde eksikler var; yanlış müdahale ölümle sonuçlanabilir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement