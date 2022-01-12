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Son dakika haberleri | İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ın makam aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ın makam aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

12.01.2022 13:16
Son dakika haberleri | İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ın makam aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın makam aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Samsun'da İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın makam aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Atakum'dan Sinop istikametine giden Emre Evcil yönetimindeki 55 EC 001 plakalı İlkadım Belediye Başkanlığı makam aracı, Türk-İş Kavşağı'nda Nafiye Bilgin idaresindeki 55 GY 326 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Nafiye Bilgin ile makam aracında bulunan Başkan Demirtaş'ın koruması Murat Dinçer hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Makam aracında bulunan Başkan Demirtaş ise kazayı yara almadan atlattı.

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Necattin Demirtaş, İlkadım, Türk İş, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ın makam aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş'ın makam aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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