Son dakika haberleri | İmamoğlu'ndan Cenaze Nakil Aracı Açıklaması: "Yeni Bir İtibar Katli Kampanyasıyla Daha Karşı Karşıyayız. Teftiş Kurulumuz Soruşturma Başlattı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Teftiş Kurulu'nun cenaze nakil aracında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. İmamoğlu, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da, belediyenin kiraladığı cenaze nakil araçlarından birinde 144 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız" diyen İmamoğlu, olayla alakalı olarak için teftiş kurulunun soruşturmaya başladığını belirtti. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB'yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı."