Son dakika haberleri | İmamoğlu'ndan Cenaze Nakil Aracı Açıklaması: "Yeni Bir İtibar Katli Kampanyasıyla Daha Karşı Karşıyayız. Teftiş Kurulumuz Soruşturma Başlattı" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İmamoğlu'ndan Cenaze Nakil Aracı Açıklaması: "Yeni Bir İtibar Katli Kampanyasıyla Daha Karşı Karşıyayız. Teftiş Kurulumuz Soruşturma Başlattı"

10.10.2022 19:29
Son dakika haberleri | İmamoğlu'ndan Cenaze Nakil Aracı Açıklaması: "Yeni Bir İtibar Katli Kampanyasıyla Daha Karşı Karşıyayız. Teftiş Kurulumuz Soruşturma Başlattı"

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Teftiş Kurulu'nun cenaze nakil aracında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. İmamoğlu, “Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Teftiş Kurulu'nun cenaze nakil aracında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. İmamoğlu, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da, belediyenin kiraladığı cenaze nakil araçlarından birinde 144 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız" diyen İmamoğlu, olayla alakalı olarak için teftiş kurulunun soruşturmaya başladığını belirtti. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB'yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı."

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İmamoğlu'ndan Cenaze Nakil Aracı Açıklaması: 'Yeni Bir İtibar Katli Kampanyasıyla Daha Karşı Karşıyayız. Teftiş Kurulumuz Soruşturma Başlattı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 02:21:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İmamoğlu'ndan Cenaze Nakil Aracı Açıklaması: "Yeni Bir İtibar Katli Kampanyasıyla Daha Karşı Karşıyayız. Teftiş Kurulumuz Soruşturma Başlattı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement